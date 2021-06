Začíná svátek fotbalu. Vše, co potřebujete vědět o EURO 2020

Kdy a kde se hraje?

Turnaj začíná 11. června skupinovým zápasem mezi Tureckem a Itálií, skupinová fáze končí 23. června a celé Euro vyvrcholí 11. července finálovým zápasem od 21:00.

Původně se Euro mělo hrát o rok dříve, ale to překazila pandemie koronaviru. S tím souvisí i oficiální název šampionátu, přestože se hraje v roce 2021, turnaj si ponechal jméno UEFA Euro 2020.

Hrát se bude poprvé v historii napříč celou Evropou. Dosud se hrálo v jedné nebo dvou pořadatelských zemích, letos se turnaj odehraje v 11 různých městech po celé Evropě. Hrát se bude v Amsterdamu, Baku, Budapešti, Bukurešti, Glasgow, Kodani, Londýně, Mnichově, Petrohradě, Římě a Seville. Finálový zápas bude hostit londýnské Wembley





Země byly rozděleny do šesti skupin po čtyřech a nalosovány z výkonnostních košů. Z každé skupiny postupují první dva automaticky do osmifinále.



Dvanáct přímo postupujících doplní ještě čtyři celky, které se umístí na třetích místech. Po základních skupinách se totiž udělá tabulka třetích týmů a čtyři nejlepší postoupí do osmifinále.

Týmy ze třetích míst narazí na týmy, které vyhrály své skupiny. Poté se již pokračuje pavoukem až do úplného finále celého turnaje.



V tabulce třetích týmů se shodným počtem bodů rozhoduje lepší gólový rozdíl. V případě shodného, rozhodují vstřelené branky v základních skupinách.





Jak to bude s fanoušky?

Otázka fanoušků na šampionátu byla dlouho nezodpovězená, před pár měsíci se ozvaly první země, že budou moci postit diváky na stadionu a po čase UEFA přítomnost diváků uvedla jako podmínku pro pořadatelství, kvůli tomu se nebude hrát v Bilbau ani v Dublinu.

Každá země má jinak stanovená pravidla, takže například v Budapešti bude k dispozici 100 % stadionu, zatímco v Mnichově to bude pouze 22 %, ale i tato čísla se vzhledem ke koronavirové situaci mohou měnit.

Vstup na stadion i do země se také liší. Někde je nutná pěti až desetidenní karanténa před vstupem na stadion, jinde postačí negativní PCR test. Podrobně jsme se kapacitám fanoušků a pravidlům pro vstup věnovali v dřívějším článku.







K velkým fotbalovým akcím, jako jsou mistrovství světa a mistrovství Evropy patří vždy speciální míč. A ani letos tomu nebude jinak. Opět je od firmy Adidas a jmenuje se Uniforia. Odkazuje tak na anglické slovo „unity“, tedy jednota, a euforie.

EURO, které začíná už v pátek, se bude hrát v jedenácti městech. Na to reagovali i výrobci, a na míči tak jsou zaznamenány jednotlivé souřadnice všech pořadatelských měst.

Na míči jsou také černošedé čáry, které představují mizející hranice mezi zeměmi. Světlé barvy pak znázorňují různé kultury a diverzitu. „Turnajem oslavíme fotbal a sport jako spojovací prvek celého světa. Fotbal je tu pro každého bez ohledu na to, kdo je, odkud je nebo na jakém povrchu hraje - spojuje nás všechny. Uniforia to symbolizuje," řekl k míči Florian Alt, viceprezident marketingu Adidasu.



Jako první si nový míč osahali při představování v Londýně N´Golo Kanté, Kepa Arrizabalaga nebo Michy Batshuayi. S novým míčem se do této doby nehrálo, a premiéra ho tak čeká až při startu evropského šampionátu v pátek 11. června v Římě, kde proti sobě nastoupí Turecko a Itálie.

Dosud se na evropských šampionátech hrálo s těmito míči:



Oficiální míče pro evropské šampionáty od roku 1968

Euro 1968 v Itálii: Telstar Elast

Euro 1972 v Belgii: Telstar

Euro 1976 v Jugoslávii: Telstar

Euro 1980 v Itálii: Tango Italia

Euro 1984 ve Francii: Tango Municipal

Euro 1988 v Západním Německu: Tango Europa

Euro 1992 ve Švédsku: Etrusco Unico

Euro 1996 v Anglii: Questra Europa

Euro 2000 v Belgii a v Nizozemsku: Teerrestra Silverstream

Euro 2004 v Portugalsku: Roteiro





Euro 2008 v Rakousku a ve Švýcarku: EuropassEuro 2012 v Polsku a na Ukrajině: Tango 12Euro 2016 ve Francii: Beau Jeu (na finále Fracas)Euro 2020 po celém kontinentu: Uniforia

Oficiálním maskotem na evropském šampionátu bude postavička se jménem Skillzy. Má symbolizovat kluka, který umí s míčem. Skillzy je inspirován freestylem a pouličním fotbalem.

Poprvé byl představen už v březnu 2019 před výkopem kvalifikačního utkání mezi Holandskem a Německem, kde ho v Areně Johana Cruyffa sledovalo 55 tisíc diváků. Doprovod mu dělali jedni z nejlepších světových freestylistů, Liv Cookeová a Tobias Becc. Společně ukázali, co s míčem dovedou.





„Nezáleží, jestli se hraje v parku nebo na té nejvyšší úrovni. Je jedno, jestli to je fotbal nebo freestyle. Důležité je se umět vyjádřit s míčem u nohy,“ uvedli zástupci UEFA na svém webu.



Logo turnaje



Logo fotbalového eura je tvořeno třemi prvky. Jedním z nich je vítězný pohár Henriho Delaunaye, který se tak jmenuje po bývalém francouzském rozhodčím a funkcionáři UEFA. Dále pak symbol fanoušků, kteří jsou důležitou součástí evropského šampionátu. Třetím prvkem je most dole, jenž značí spojení jednotlivých měst. Turnaj se totiž odehraje v 11 pořadatelských zemích.







Logo bylo představeno ve videu již v září roku 2016, tehdy se ještě počítalo se třinácti pořadatelskými městy, proto jsou ve videu uvedena města Brusel, Dublin a Sevilla, ve kterých se nakonec hrát nebude.

Hymna turnaje

Hymnou evropského šampionátu je písnička s názvem We are the people od zpěváků Bona a The Edgeho z irské skupiny U2. Na produkci songu se podílel i známý Martin Garrix.

Byla vytvořena k radosti ze života a fotbalu. Má také připomenout výzvy, před kterými lidé v dnešním světě stojí, a jak se vypořádávají se svými problémy.



Jak už to u hymen bývá, tak i tato má být chytlavá pro lidi a zároveň vyjadřovat pozitivitu a odhodlání. "Vytváření hudby pro jednu z největších sportovních událostí na světě společně s Bonem a The Edge pro mě bylo úžasnou zkušeností. Jsem opravdu pyšný, co jsme dokázali, a už se nemůžu dočkat, až to budeme sdílet s celým světem," řekl Martin Garrix před oficiálním vydáním songu.

Vlastní hymnu pro Euro má i česká fotbalová reprezentace: