Drsný úder slovenského beka! Takhle si vyšlápl na jedničku draftu

Do konce druhé dvacetiminutovky zbývalo dvě a půl minuty. Hráči Sabres měli přesilovku 5 na 4. Klenot defenzivních řad Buffalo Rasmus Dahlin zrovna od modré čáry zavážel puk až ke kruhům na vhazování, když do něj chvilku poté, co kotouč nahrál spoluhráči, tvrdě narazil slovenský obránce Tampy Erik Černák.

Rasmus Dahlin has a concussion, according to Sabres coach Ralph Krueger. — Lance Lysowski (@LLysowski) 26. listopadu 2019

Švédská jednička draftu NHL z roku 2018 se přitom vůbec nedívala na protihráče. Černák ho navíc trefil loktem dost silně do obličeje. Dahlin okamžitě odstoupil ze hry. První vyšetření po zápase prokázalo otřes mozku. Černák za svůj zákrok nebyl ani vyloučen.

„Je to velké zklamání. Necháme vedení soutěže, aby posoudilo, co se stalo. Momentálně se o Rasmuse a jeho zdraví obáváme. Věříme, že z hokeje nebude vyřazený na dlouho,“ konstatoval trenér Buffala Ralph Krueger.