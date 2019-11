Drsná obrana brankoviště: Tři rychlé krosčeky skončily zraněním! VIDEO

Tvrdost hokejky Roberta Bortuzza pocítil útočník Nashvillu hned v první třetině. Predators hráli přesilovku a Arvidsson se usadil v brankovišti Blues. To se ale kanadskému obránci nelíbilo a krosčekem poslal Arvidssona do branky takovým způsobem, že si dal hlavou do břevna.



Rozhodčí okamžitě signalizovali trest za krosček, Bortuzzo s tím ale nesouhlasil a když už měl jít na trestnou, tak si řekl, ať to stojí za to. Když se jeho soupeř chtěl zvednout, uštědřil mu ještě jeden tvrdý krosček na bedra.

Viktor Arvidsson injured after taking two nasty cross-checks from Robert Bortuzzo pic.twitter.com/v8jVySeoab — Brady Trettenero (@BradyTrett) November 24, 2019

A aby toho nebylo málo, ke svému spoluhráči se přidal i brankář Binnington a dal Arvidssonovi ještě jeden krosček na cestu. Švédský útočník zápas kvůli těmto třem zákrokům nedohrál a klub na Twitteru okamžitě oznámil zranění ve spodní části těla.