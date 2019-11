Mourinho je stroj na peníze: Plat má šílený, odstupné ale ještě vyšší!

José Mourinho si o víkendu odbyl premiéru na lavičce Tottenhamu. Je to pro něj již čtvrté anglické angažmá a majitelé klubů si při jeho najímání i propouštění vždy sáhnou hluboko do kapsy.

Do Chelsea přišel Mourinho poprvé v roce 2004 jakožto čerstvý vítěz Ligy mistrů s Portem. A Blues na něm rozhodně nešetřili. "The Special One" dostal kontrakt na 5 milionů liber ročně, což z něj udělalo nejlépe placeného fotbalového trenéra na světě.



Když byl poté v roce 2007 vyhozen, dostal spolu se svým trenérským týmem dohromady 23,1 milionů liber. Přes Inter Milán, se kterým vyhrál Ligu mistrů, a Real Madrid se dostal portugalský stratég zpátky do Chelsea.



Při svém druhém působení v londýnském velkoklubu dostal smlouvu na 8,5 milionů liber ročně. Po dvou a půl letech byl vyhozen a spolu se svými asistenty dostal odstupné ve výši 8,3 milionů liber.

Zdroj: Nova Sport José Mourinho a jeho platy a odstupné

Bílé rámečky jsou roční platy v librách, červeně jsou částky, které Mourinho dostal jako odstupné.Netrvalo to ani půl roku a Mourinho už měl podepsanou další mega smlouvu. Manchester United mu nabídl 12 milionů liber za rok. Jenže Red Devils po roce a půl nebyli spokojeni s předváděnými výsledky, a tak radši Mourinhovi a jeho týmu vyplatili 19,6 milionů liber jako odstupné.

Nyní má "The Special One" podepsaný astronomický kontrakt v Tottenhamu, kde si přijde na 15 milionů liber ročně. Pokud zůstane vše při starém, můžeme očekávat, že přibližně za dva roky se bude Mourinho i se svým týmem pakovat z Londýna s pořádným balíkem mířícím na jeho účet.