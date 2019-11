Došly favoritům síly? Nikdo z nejlepších českých týmů nevyhrál!

Nikdo z první šestice Fortuna ligy nedokázal využít zaváhání svých soků a kromě Mladé Boleslavi, která prohrála na půdě poslední Opavy, si všichni připsali pouze bod za remízu.



Reprezentační pauza tak rozhodně lídrům ligy nepomohla. Možným vysvětlením jsou právě reprezentační povinnosti. Slavia poslala do reprezentací více než polovinu týmu. Plzeň vyslala do českého výběru svého současného kapitána Brabce, nejlepšího střelce Krmenčíka a do reprezentace do 21 let Janoška.



Za Boleslav reprezentoval Rus Komličenko a v U21 Bucha. Ze Sparty zase Krejčí s Hložkem a Jablonec měl kromě střelce Doležala také v jednadvacítce Holíka a Plechatého.



Zatímco týmy z dolní poloviny tabulky mohly místo reprezentačních povinností v klidu odpočívat a trénovat pospolu, nejlepším týmům utekli hráči do seniorských i juniorských národních týmů.



Zda měly reprezentační povinnosti nějaký vliv na klopýtnutí všech favoritů se můžeme pouze domnívat, každopádně takovéto hromadné zaváhání bylo málo vídanou kuriozitou.



Výsledky všech zápasů v posledním kole Fortuna ligy:

Olomouc - Slavia 0:0



Karviná - Plzeň 1:1



Opava - Mladá Boleslav 1:0



Slovácko - Jablonec 1:1



Sparta - České Budějovice 3:3



Teplice - Ostrava 1:1



Liberec - Zlín 5:0



Bohemians - Příbram 1:0



Vysvětlivka: Tučně jsou zvýrazněny týmy, které jsou v tabulce od 1. do 6. místa