Propadák Arsenalu, v devíti lidech padl s Vlky. To United dali 9 gólů!

Arsenal se sice už zkraje utkání radoval z gólu, ten ale následně neplatil pro předchozí ofsajd.

Nicméně nakonec se Gunners prosadili, když krásnou akci zakončil Nicolas Pepe. Jenže radost londýnského klubu trvala pouze do konce poločasu, kdy přišla hned dvojnásobná pohroma.



Domácí totiž srovnali z penalty, kterou zahrával Ruben Neves. Navíc ze hřiště musel jít obránce Arsenalu Luiz, který dostal za svůj zákrok rovnou červenou kartu.

"The ref couldn't wait to get his red out!"



Paul Merson runs through David Luiz's red card for Arsenal and why he thinks it is harsh pic.twitter.com/Slqpr5hKfp