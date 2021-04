Další rasistická kauza! Hráč Valencie měl být urážen, tým odešel do kabin

K situaci došlo ve 29. minutě, Diakhaby se dostal do konfliktu s hráčem Cádizu Juanem Calou a celá hádka měla mít i rasistický podtext.

Fotbalisté Valencie také následně na protest zamířili do kabin a odmítli hrát.

Po krátké pauze se pak oba týmy na hřiště vrátily, nicméně obránce Diakhaby vystřídal a zbytek zápasu sledoval z tribuny.

