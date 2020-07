Další průšvih čínského esport celku. Hráčům Newbee ukradli výhru z turnaje

Před pár měsíci čínskou esportovou organizaci vyloučili organizátoři čínské ligy ze všech svých turnajů. Důvod? Měli prý podvádět a manipulovat s výsledky. Přitom to není tak dávno, kdy byla na vrcholu, ještě v roce 2014 slavila jejich sekce v Dotě 2 výhru na nejprestižnějším turnaji The International, kde vybojovala přes pět milionů dolarů. Ale jak se zdá, slavné jméno nadobro vyhaslo.

Nyní čelí dalšímu vážnému obvinění. Dva její bývalí hráči ve Fortnite Hu “xMende” Wenchen a Li “XXM” Ming totiž organizaci nařkli, že jim nevyplatila vyhraných 100 tisíc dolarů, tedy více než 2,2 milionu korun, které vybojovali na světovém šampionátu Fortnite World Cup 2019.

Podle Minga, který svůj příběh zveřejnil na sociální síti Weibo, inkasovala organizace vyhrané peníze osm měsíců po skončení turnaje, ale ani jeden z nich z částky neviděl ani dolar. Jak se později ukázalo, nebyli jediní.

Podle trenéra Fortnite Rhidaxe je takových vícero a děje se to právě od zmíněného šampionátu. Na Twitteru zveřejnil konverzace se současným hráčem Newbee WenQianem, který potvrdil, že ani on od organizace nezískal svých vyhraných 10 tisíc dolarů a prý už ani nedoufá, že by je ještě někdy uviděl.

Sama organizace se k obvinění ještě nevyjádřila, ač to první padlo již před sedmi dny. Newbee už není aktivní ani na twitteru, kam naposledy postoval v únoru, ani na jiných sociálních sítích.

Current @newbeecn Fortnite Situation:



The org has been accused of matchfixing in the CDA (DOTA 2), leading to their essential disbanding.



Newbee trapped their players in contracts and stole all Fortnite prize money since WC, including 2 world cup qualifiers. ($100,000+ stolen)