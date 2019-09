Chci se teď hned oženit, řekl Kyrgios při zápase. Kouč mu dal cennou radu

Přezdívá se mu zlobivé dítě. V současném tenise není nikdo jiný, kdo by byl větším rebelem. Kyrgios si to vysloužil za svůj přístup, neprofesionalitu, prostořekost či sobeckost. Ale na druhou stranu, diváky svými údery zvedá při svých zápasech ze sedaček.

Tentokrát pobavil fanoušky jiným způsobem. Během duelu s Rogerem Federerem v Ženevě, kde se koná druhý ročník Laver Cupu, po jedné z výměn svému týmu Kyrgios oznámil, že se zamiloval.

I lost concentration, I saw a really hot chick in the crowd. Like, Im being jarringly honest Id marry her right now. Right now.



