Český reprezentant se rozhodl. Do Sparty nejde, už ho vítal Čech

Mladý český záložník, který se dokonce účastnil letošního evropského šampionátu, si nakonec vybral nizozemské Twente. Zájem o bývalého hráče libereckého Slovanu měla údajně i pražská Sparta.

Sadílek odešel z mateřského Slovácka již v šestnácti letech do PSV. Nakonec to dotáhl až do áčka eindhovenského klubu. Poslední ročník strávil na hostování v Liberci, kde nabral zkušenosti i v evropských pohárech. Do Twente odchází na roční hostování.

'Hoi Michal, Vaclav hier. Welkom bij deze club vriend! Ik kan niet wachten tot we samen op het veld staan en spelen bij deze mooie club. Daar gaan we zeker van genieten! Wees voorzichtig en we zien elkaar snel.'#fctwente pic.twitter.com/GOPYSmPLuP — FC Twente (@fctwente) August 7, 2021

Dvaadvacetiletého středopolaře v klubu přivítal krajánek Václav Černý, který v Twente působí. "Čau Míšo, tady Váša. Vítej v klubu, kamaráde. Nemůžu se dočkat, až spolu budeme na hřišti hrát za tento skvělý klub, což si určitě budeme užívat. Měj se a brzy se uvidíme," vítal Sadílka příbramský odchovanec.

VIDEO: Sadílek letos působil i v týmu jednadvacítky, kterou nově povede Jan Suchopárek: