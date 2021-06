Český gólman prodloužil smlouvu v jednom z nejlepších rakouských celků

V Salcburku jste už tři roky, prošel jste akademií, teď chytáte za béčko a přišla nová smlouva. Vše jde tedy podle plánu?



Cítím to tak. Alespoň z mého pohledu ty tři roky proběhly tak, jak měly. Dva roky jsem pravidelně chytal za osmnáctku, minulou sezonu už jsem chodil na lavičku B týmu, kde jsem se teď na jaře stal jedničkou a odchytal jsem skoro všechno. S novou tříletou smlouvu jsem pochopitelně moc spokojený, je to pro mě především potvrzení zájmu ze strany klubu. Snad i já jsem naplnil očekávání, která ode mě v Salcburku měli.

Cítíte, že si v klubu budujete stále silnější a silnější pozici?



Jsem hlavně rád, že jsem začal pravidelně chytat dospělý fotbal, což je obrovský rozdíl oproti tomu mládežnickému. Velkou výhodou Salcburku je, že mají béčko ve druhé rakouské lize, což už je velmi kvalitní soutěž. A já se tam mohu dále zlepšovat a získávat zkušenosti, které jsou teď pro mě ze všeho asi nejdůležitější.

Navíc můžete týmu pomáhat k dobrým výsledkům. Přestože jste měli nejmladší tým ve druhé lize, tak jste dokonce bojovali v posledním kole o titul. Jak vypadal přímý souboj s Linzem?



Situace před posledním zápasem byla jasná – pro zisk prvního místa jsme museli Linz porazit. Bohužel jsme ale dostali gól z penalty a ve druhém poločase jsme přes velký tlak stačili jen vyrovnat.

Berete i druhé místo jako úspěch?



Určitě. Zvláště když jsme v zimě měli hodně změn, včetně trenéra. Někteří zkušenější hráči odešli, přišli čtyři noví kluci z Afriky a museli jsme se znovu sehrávat. A nakonec z toho byl nejlepší výsledek v historii Lieferingu.

Kuriozitou je, že vítězný Linz ani vy jste nemohli postoupit do první ligy, tak postupoval až třetí Klagenfurt. Co jste na tuhle situaci říkal?



Bylo to samozřejmě trošku zvláštní. V posledním kole se hrál přímý souboj prvního a druhého týmu o pomyslný titul, ale více se řešilo, kdo skončí třetí. Ale v Česku už se to také stalo, že z druhé ligy postupoval až čtvrtý tým tabulky. A myslím, že to bylo právě Brno, odkud pocházím (sezona 2010/11).

Jednou ze zimních změn bylo i vaše zařazeni na pozici brankářské jedničky. Zatímco na podzim jste odchytal jediný zápas, na jaře jste naopak jen jednou v brance chyběl. Celkem jste na jaře ze 16 startů zažil jen tři porážky, z toho všechny jen o gól a ještě k tomu s vítězným Linzem, postupujícím Klagenfurtem a rezervou Rapidu Vídeň. Byl trenér s vašimi výkony spokojený?



Pevně věřím, že ano. Vydržel jsem v brance celé jaro, což je asi nejlepší vysvědčení. První zápasy byly z mé strany trochu nervóznější, po pár týdnech už jsem se ale dostal do tempa. Výraznější chybu jsem neudělal, takže i já sám hodnotím jaro pozitivně.

Byl to velký rozdíl oproti tomu, na co jste byl zvyklý z mládežnického fotbalu?



V každém případě. Od patnáctek totiž Salcburk a jeho akademie kraluje a oproti ostatním klubům je tam velký výkonnostní rozdíl, takže brankář tam není pod takovým tlakem. Tady bylo hodně zápasů vyrovnaných a rozhodovaly maličkosti. A právě tyhle maličkosti mě mohou posouvat dál.

Dá se říci, jaká je teď vaše pozice v hierarchii brankářů Salcburku?



V áčku jsou dva stabilní gólmani a s nimi jeden starší a zkušenější mentor. A v béčku jsme teď dva brankáři. Na přípravu bych měl jít na pár tréninků s áčkem, ale dál bych měl hlavně chytat za Liefering. Pak se uvidí další vývoj, budeme to řešit s lidmi ze Sport Investu a samozřejmě přímo s klubem. Půjdu krůček pro krůčku.

Jak to vlastně dosud fungovalo, chodil jste i na tréninky s áčkem Salcburku?



Když se jeden z gólmanů zranil, tak jsem chodil měsíc trénovat s áčkem a pak na předzápasové tréninky s béčkem. Jinak jsem ale trénoval hlavně s béčkem. V Salcburku se hodně dbá na systém, už od patnáctek se hraje podobně, máme podobné tréninky, stejné principy, takže pro nás není problém pendlovat mezi týmy a rychle tam zapadnout. Každý hráč si tam rychle zvykne a cítí se dobře.

Jak bude vypadat vaše léto?



Byl jsem na seznamovacím kempu národního týmu do 21 let. Včera jsem udělal maturitu na gymnáziu v Praze, kde jsem studoval dálkově. Z toho mám obrovskou radost. Teď týden dovolené a 17. června bych měl začínat výkonnostními testy v Salcburku.

Nová výzva čeká na Tomáše Vaclíka, kterému skončila smlouva v Seville a aktuálně si hledá nový klub: