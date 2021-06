Čechům generálka na EURO vyšla. Na Letné zvládli zápas s Albánií

Do generálky před evropským šampionátem vstoupili lépe Albánci, kteří byli aktivnější a vypracovali si několik rohových kopů. Nic z nich ale nebylo a šance přicházely na druhé straně.

V 16. minutě šel sám na gólmana Selmaniho Jakub Jankto, ale zakončení mu nevyšlo podle představ a nechal tak vyniknout albánského brankáře.

Skóre se tak měnilo o dvě minuty později, kdy Masopust odcentroval z pravé strany, do vápna si naběhl Patrik Schick a parádní ranou poslal výběr Jaroslava Šilhavého do vedení.

V další dobré pozici byl později Masopust, ale neuspěl. Stejně tak Schick se svojí hlavičkou. Do dalšího brejku následně utekl opět Jankto, jenže opět neskóroval.

A tak tři minuty před koncem prvního poločasu přišlo vyrovnání. A že to byl gól, který se jen tak nevidí. Z nějakých 25 metrů se opřel do balonu Sokol Cikalleshi a ten zaplul přesně do šibenice.

Ve druhém poločase se žádný strhující fotbal nehrál, Albánci v sobě nezapřeli horkou krev a došlo k několika pošťuchováním. Několik situací tak musel uklidňovat slovenský rozhodčí Kralovič.

Strhnout vedení na českou stranu mohl opět Schick, ale z otočky trefil pouze hostujícího gólmana. A tak to na sebe vzal Lukáš Masopust, který se zpoza vápna z pravé strany trefil naprosto přesně na vzdálenější tyč.

Srovnat mohl opět Cikalleshi, který opět zpoza vápna hodně protáhl Vaclíka, který byl tentokrát úspěšnější. Nakonec český tým odskočil na 3:1. Po centru ze standardní situace se do balónu opřel hlavou Ondřej Čelůstka a definitivně stvrdil vítězství Čechů. V závěru trefil tyč ještě Bare.

EURO pro českou repre začíná v pondělí v pondělí 14. června, kdy se od 15 hodin utkají se Skotskem

Česko - Albánie 3:1 (1:1)

Branky: 18. Schick, 68. Masopust, 89. Čelůstka – 42. Cikalleshi.

Sestava Česka: Vaclík – Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil – Král (64. Holeš), Souček – Masopust (74. Pešek), Darida (74. Barák), Jankto (64. Hložek) – Schick (64. Pekhart).

Sestava Albánie: Selmani – Ismaili, Djimsiti, Kumbulla – Veseli (71. Doka), Abrashi (81. Laçi), Bare, Kallaku (54.Çekiçi), Trashi (71. Lenjani) – Manaj (80. Balaj), Cikalleshi (81. Seferi).

Pavel Kadeřábek se rozpovídal o přípravě českého národního týmu: