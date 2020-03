Hráči Sionu se chtějí po vyhazovu bránit, prý došlo k nedorozumění

„Vůbec nerozumíme tomu, co se stalo. Ale můj právník se o to postará. Pojďme to dát k FIFA. Budeme bránit svá práva," řekl pro RMC Sport 32letý fotbalista.

Song se svými spoluhráči totiž tvrdí, že s nimi švýcarský klub celou situaci hodně podivně řešil. Podle slov kamerunského záložníka s nimi nikdo po celou dobu nekomunikoval a následně jim přišel už hotový dokument, že jejich měsíční platy budou na základě šetření sníženy na částku okolo 12 350 franků (v přepočtu 325 000 korun).



Vyhození fotbalisté, včetně jeho bývalého spoluhráče, jak ze Sionu, tak z Arsenalu Johanem Djorou, však otáleli s podpisem nových podmínek a klub je tak bez okolků vyhodil, čímž přišel o skoro devítku hráčů ze základní sestavy.



K situaci se vyjádřila i švýcarská hráčská asociace, která odsoudila jednání Sionu.





dodal prezident hráčské asociace Lucien Valloni