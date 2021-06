Brněnská Zbrojovka bude mít nového ředitele. Přijde majitel Plzně

O pikantním přesunu informoval web idnes.cz a vše je prý dohodnuté. Do funkce by měl být Šádek uveden hned v úterý ráno. Zatím se neví, co bude s jeho rolí v Plzni.

Šádka si do týmu vybral majitel brněnského klubu Václav Bartoněk, který by měl do týmu přenést své know-how, dostat Zbrojovku zpět do první ligy a natrvalo jí tam usadit.

Šádek už je zkušeným fotbalovým bafuňářem. V Plzni dříve plnil roli generálního manažera, ale od března je majitelem. Byl u největších úspěch západočeského klubu, včetně titulů a také u bojů v Lize mistrů.

Nyní se dokonce mluví o tom, že by měl Šádek v budoucnu vstoupit do Zbrojovky i jako spolumajitel.

Právě z Plzně byl na začátku května vychozen trenér Adrian Gula: