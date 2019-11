Bortuzzo zná trest za svou prasárnu. Jeho stopka je rekordně dlouhá

Obránce St. Louis Blues Robert Bortuzzo dostal distanc na čtyři zápasy za krosčeky na Viktora Arvidssona. Pro třicetiletého Kanaďana je to již třetí zápasová stopka. Předchozí dva tresty měl za fauly na české hokejisty.

První Bortuzzův trest se datuje k roku 2014 za zákrok na Jaromíra Jágra. Toho trefil ramenem do hlavy a byl potrestán na dva zápasy.



Podruhé byl Bortuzzo suspendován minulý rok. To ještě v přípravném zápase trefil loktem do hlavy Michala Kempného a dostal trest na zbylé dva přípravné zápasy a také úvodní zápas sezony.

Nyní byl potrestán potřetí, a to za dva krosčeky na Viktora Arvidssona. Prvním trefil švédského útočníka do zad, ten spadl hlavou na horní tyčku a poté do brány.

Když Bortuzzo viděl, že rozhodčí signalizuje trest, rozhodl se vstávajícího Arvidssona udeřit ještě jednou a dal mu pořádnou ránu na bedra.

Viktor Arvidsson injured after taking two nasty cross-checks from Robert Bortuzzo pic.twitter.com/v8jVySeoab — Brady Trettenero (@BradyTrett) November 24, 2019

Obránce St. Louis byl potrestán na 4 zápasy, ale oběť jeho faulů je na tom mnohem hůře. Arvidsson si podle informací Nashvillu Predators nezahraje 4-6 týdnů kvůli zranění v dolní části těla.

Bortuzzo kvůli suspendaci přijde o svůj plat, který by dostal za 4 zápasy, což v jeho případě znamená přes milion a půl korun.

Kanadský obránce je pátý hokejista v této sezoně NHL, který byl dodatečně potrestaný za faul při hře, jeho čtyřzápasová stopka je ze všech nejdelší.