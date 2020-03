BLOG: Siniaková nasává domácí atmosféru, do ruky vzala už i raketu

Za normálních okolností by v těchto dnech bojovala na kurtech v Miami. Jenže situace ani v tenisovém světě normální není a tak i Kateřina Siniaková je na nucené dovolené. Doma v Hradci Králové zatím odpočívá a je ráda, že může být s nejbližšími.

„Tím, že jsem pořád někde létala a jezdila, byla jsem docela ráda, že jsem si oddychla. Jen jsem si četla, udělala si pohodu,“ řekla aktuálně čtyřiapadesátá hráčka světového žebříčku Českému rozhlasu.

„Trošku mě to začalo bavit v kuchyni. Neřekla bych, že jsem dobrá kuchařka, ale něco málo zvládnu a časem to snad bude ještě lepší. Teď se určitě vynasnažím pomoct mamce na zahradě, ale není to úplně můj šálek kávy.“

Omezení volného pohybu osob ještě netrvá tak dlouho, aby dvojnásobné grandslamové šampiónce v deblu lezlo na nervy. „Jak jsme zavření doma a nikam nemusím, tak to skoro nevnímám. Ale mám obavy o blízké, hlavně babička s dědou jsou starší a jsou nejvíce ohrožení. Doufám, že všichni moji blízcí a známí to přejdou a budou v pořádku. A co nejrychleji bude všechno pryč.“

Profesionální sportovci jsou zvyklý na program s pevnými body v podobě zápasů a tréninků. Teď je vše jinak. „Všechno se změnilo. Nemůžu jít ven, někam se projít, na kafe s kamarády, což bych mohla, kdybych se normálně zastavila mezi turnaji na chvíli doma. Ale zatím mi to ani tolik nevadí, nasávám domácí atmosféru a to, že můžu být s rodinou.“

Přece jen by ale česká fedcupová reprezentantka byla ráda, kdyby mohla začít pořádně trénovat. Zatím si musí vystačit s málem. „Snažím se každý den cvičit. Máme pás, takže běhám, a další věci, které se dají dělat doma.“ Ale i raketu už do ruky vzala. „Nějaké voleje jsem si doma dala.“

Třiadvacetiletá bývalá světová jednička ve čtyřhře si dobře uvědomuje, že návrat k tenisu je ve hvězdách. Turnaje se nebudou hrát minimálně do 7. června. Moc reálně pak nevypadá dalších pět týdnů s travnatými turnaji a Wimbledonem. „Myslím si, že to bude problém. Všechny turnaje jsou mimo Českou republiku a vůbec si nedovedu představit, i když se třeba budou u nás opatření uvolňovat, jestli nás nechat vycestovat. A jak to bude v ostatních zemích.“

V tuto chvíli nejen tenistům nezbývá nic jiného, než čekat. „Nevím, kdy mám být ready. Samozřejmě se udržuju v kondici, to musím. Ale člověk neví, co bude.“ A jak bude těžké dostat se do rytmu, až se tenisové turnaje znovu rozjedou? „Stává se mi, že ani v průběhu sezóny nejsem vůbec v rytmu,“ směje se Kateřina Siniaková.

„Takže těžko říct. Vždycky, když mám po sezóně, moc se těším na dovolenou a jsem ráda za pauzu. Potom už se zase těším na kurt a řekla bych, že po dovolené se během týdne už cítím v pohodě a fit. Člověk se do toho dostane, nezapomene to.“