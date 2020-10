Bláznivý večer! AC Milán si vystřelil postup až v nekonečném rozstřelu

AC Milán přicestoval do Portugalska bez svého hlavního kanonýra Zlatana Ibrahimoviče a tahle absence byla na italském velkoklubu znát.

Bláznivý zápas šel za stavu 1:1 do prodloužení, ve kterém se hned zkraje trefil za Rio Ave Gelson. Domácí pak dlouho drželi postupové šance, jenže v poslední možné chvíli, tedy v nastaveném čase druhého prodloužení, odpískal rozhodčí pokutový kop pro AC Milán a Italové díky němu dostali zápas do penaltového rozstřelu.

V něm se však děly velké věci. Když už v osmé sérii selhal za slavné AC Colombo, zastavily penaltu domácího Monteho obě tyče.

K puntíku se postavili i oba brankáři, jejich pokusy však bránu vysoko přestřelily.

Rozhodla tak až dvanáctá série, ve které selhal Aderlan a AC Milán se tak radoval, jak kdyby právě vyhrál celou Evropskou ligu.

Anyone up for a marathon penalty shootout?



Nothing quite like seeing both goalkeepers forced to take a spot-kick pic.twitter.com/IzWeUhoR2y