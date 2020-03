Bek Rutta zůstal v USA. Když je v obchodě toaleťák či maso, je to štěstí

Pandemie koronaviru, která 12. března přerušila nejlepší hokejovou ligu světa, poslala její protagonisty na nucenou dovolenou. Devětadvacetiletý bek byl v tu dobu ještě na listině zraněných hráčů. „Díky tomu můžu pořád na stadión a používat posilovnu a místnosti, kde probíhá léčba a rehabilitace. Dopoledne tak mám program, můžu přijít na stadion, zaposilovat si. To je fajn.“

Ať už je to záměr nebo náhoda, s dalšími dvěma spoluhráči, kteří jsou na tom podobně, se nepotká. „Většinou to máme naplánované tak, že se maximálně mineme ve dveřích.“

V současné situaci je zodpovědný, kromě cesty na stadionu už chodí pouze nakupovat. „Přišel jsem do obchodu a vybraný byl toaletní papír, maso a chleba. Když tam náhodou jsou, je to štěstí.“

Jinak je doma. „S přítelkyní jsme rozkoukali Hru o trůny, takže je o pár dnů postaráno. Ale samozřejmě je to na palici, jenom sedět. Takže jsem začal doma dělat kondičního trenéra, vymýšlím přítelkyni tréninky. A rozjíždím druhou živnost,“ říká se smíchem bývalý zadák Chomutova a české reprezentace.

K Lightning přišel v průběhu minulé sezóny, své druhé v NHL, z Chicaga. Podepsal roční smlouvu na 1,3 milionu dolarů, ovšem v úvodu základní části se poměrně často nevešel do sestavy. Později ale začal hrát pravidelně. „To mi pomohlo a až do zranění jsem si vybudoval celkem dobrou pozici. Byl jsem spokojený.“

Než se v úvodu února zranil, odehrál 33 utkání, dal jeden gól a u šesti asistoval. „I když to třeba na statistikách nevypadá, hrál jsem možná nejlepší hokej, co jsem v Americe. Když jsem přišel do ligy, měl jsem v Chicagu pozici ofenzivního obránce a padla mi tam každá střela. A body naskakovaly. V této sezoně jich třeba nebylo tolik, ale sám jsem se cítil určitě nejlíp.“

Dobrý hokej postupem času začala hrát i Tampa. Suverén minulé sezóny, který pak ale jako papír shořel v prvním kole play off, měl pomalejší start. „Přišli noví kluci a začali jsme hrát trošku jinak než loni. Bylo ale jen otázkou času, kdy si to sedne. Pak jsme hráli slušně, měli jsme sérii deseti a pak hned jedenácti vítězství po sobě. Tam jsme byli opravdu dobrý.“

Když byla NHL přerušena, Lightning byli jejím třetím nejlepším týmem a spřádali plány na dobytí Stanley Cupu. „Samozřejmě doufám, že se to co nejdřív vyřeší. Ale čert ví, jak to bude dál,“ říká Jan Rutta. A ohledně návratu si nedělá iluze. „Nemyslím si, že se začne hrát příští měsíc. Pauza bude delší, ale hokej není to, o co tu teď jde.“