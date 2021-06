Musetti měl Djokoviče na lopatě. I tak je pod palbou Beckerovy kritiky

Pro Musettiho to byla vůbec první účast na grandslamovém turnaji v životě a hned dokázal postoupit až do čtvrfinále, když postupně zdolal světovou třináctku David Goffina, Japonce Nishioku a antukového specialistu Cecchinata. Na lopatě měl i nejlepšího tenistu současnosti, Novaka Djokoviče, ale utkání do vítězného konce nedotáhl.

"Novak je šampión a v těchto situacích byl už mnohokrát. zklidní emoce a druhý hráč začne přemýšlet nad tím, že může teď a tady porazit světovou jedničku. A právě v těchto pěti minutách ztratil Musetti třetí set," vysvětlil Becker počátek velkého obratu.

"Musíte si věřit od začátku do konce, speciálně v zápasech, kdy hrajete proti velkým hráčům. Je třeba být připravený fyzicky a mentálně, což je věc, kterou ty mladé pušky zatím nechápou. Není to jen o hraní tenisu, důležitý je charakter a osobnost hráče," vysvětlovala tenisová legenda, která v minulosti Djokoviče trénovala

Za stavu 7:6 7:6 2:6 0:6 0:4 mladý Ital ze zápasu kvůli zranění odstoupil, což se Beckerovi vůbec nelíbilo. "Žádného vážného zranění jsem si nevšiml. To je důvod, proč nechápu, že z utkání odstoupil. Musíte vyjádřit respekt druhému hráči ve smyslu - Ano, dnes mě porazil. Je to 6:0. Je to test dospělosti. Ale po sportovní stránce může absolutně držet krok," uznal Becker.

Ve třetím kole proti Cecchinatovi předvedl Musetti tento parádní úder.