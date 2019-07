Barceloně roste nový Xavi! Už v šestnácti je celebritou se vším všudy

Je jako z jiné planety. Věkem stále ještě teenager udivuje fotbalové experty nejen svými kousky na hřišti, ale i tím, že už v tak mladém věku je světovou celebritou.

Xavi Simons remember the name pic.twitter.com/YJggIDdNxW — Lesandawana (@McivorSA_) 28. nora 2018

Na Instagramu má přes 1,6 milionů sledujících. Má i svůj vlastní tým, který mu právě sociálně sítě spravuje. Také ho zastupuje agent Mino Raiola, který má ve své „stáji“ ty největší hvězdy, třeba Paula Pogbu, Zlatana Ibrahimovice či Maria Balotelliho. Též má už podepsanou smlouvu s Nikem.





Xavi Simons byl také jako V.I.P. host na květnové Grand Prix Španělska, kde se pohyboval ve společnosti jezdce Red Bullu Maxe Verstappena a také využil příležitosti, aby se vyfotil s dalšími pozvanými fotbalovými celebritami Neymarem a Dani Alvesem.

Zkrátka, jeho život už nyní připomíná kariéru jedné z největších fotbalových hvězd. Barcelona moc dobře ví, co v něm má, ale klidně se může stát, že o něj přijde. Katalánský velkoklub podle španělských médií nechce Xavi Simonsovi dát vyšší mzdu, než jakou vydělávají jeho vrstevníci ve výběru do 17 let. Chce ho držet při zemi.



A to se nelíbí právě agentovi Raiolovi, který zase chce pro svého klienta lepší podmínky. I proto se už začal ptát jinde a zájem má Paris St. Germain, kde by hráči dali více peněz.

Zdroj: profimedia.cz Agent Mino Raiola

Barcelona ale drží velký trumf. A to hráčova otce, bývalého útočníka Regilia Simonse, jenž za syna zodpovídá a stále má na něj větší vliv než agent. Navíc chce, aby se jeho potomek dál rozvíjel v dresu Barcelony.

Takže i když Raiola „vyřvává“, že Xavi Simonse udá jinam, vedení katalánského velkoklubu si je jisto, že výjimečného hráče udrží.