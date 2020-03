Banka zrušila Bílým tygrům bez pardónu úvěr! Kudla do zad, říká klub

Klub o této prekérní situaci reagoval na svém facebookovém profilu, kde v dlouhém příspěvku popisuje martyrium, do kterého jej přivedl bankovní partner.

Sberbank působí pod stejným názvem na českém trhu od roku 2013. Již o dvě léta dříve největší ruská bankovní společnost koupila aktiva firmy Volksbank a vstoupila tak i na český trh.

Jak je vidno, tak ruští bankovníci neudělali špatný krok. Banka si dokázala najít silné a solventní klienty, kterými byli také liberečtí hokejisté. Jenže této spolupráci dala sama banka nevybíravým způsobem vale.

"V situaci, kdy vyhlášením nouzového stavu přicházíme o 95 % příjmů firmy, přichází kudla do zad z míst, kde byste to čekali nejméně. Bankovní partner nám oznámil, že nám s okamžitou platností ukončuje čerpání provozního úvěru! Zatímco doteď jsme byli spolehlivý partner, ze dne na den jsme rizikovou společností," žehrá na sociálních sítích poškozený klub.

Ten hledá práci pro své zaměstnance, jež jsou díky vyhlášení nouzového stavu bez zdroje obživy. I k náhradám jejich výdělků měl sloužit provozní úvěr.

"Podraz společnosti Sberbank ohrožuje chod celého areálu a firmy s bezmála stovkou zaměstnanců," popisují zástupci vítěze základní části hokejové extraligy, na jak velký počet lidí má rozhodnutí finančního partnera vliv.

Klub poděkoval také bance za "příkladnou ukázku nemorálního chování v době, kdy se všichni snaží táhnout za jeden provaz" a slíbil, že s podporou pravých partnerů a fanoušků celou situaci zvládne a dostojí závazkům.

V době, kdy se bojuje především o to, abychom porazili zákeřný virus a vrátili se, pokud možno, co nejdříve a s co nejmenšími ranami zpět do života, ulevují některé banky či státní instituce ze svých jinak přesných a precizních kroků.



Ne tak v případě libereckého, dnes již bývalého, finančního parťáka. Bílí Tygři, jak se zdá, mají letos opravdu smůlu. Parádně rozjetou sezónu přerušila pandemie, která nyní nepřímo způsobila mužstvu další ztráty.