Balotelli se pohádal s trenérem a opustil trénink! Přestoupí do MLS?

Balotelli je známý tím, že si pro výměnu názorů nejde úplně daleko a dokázal to i novému kouči Brescie Fabiu Grossemu. Grosse naštval laxní výkon Maria na tréninku a po vzájemné hádce kontroverzní fotbalista opustil hřiště.



Trenér ho okamžitě vyškrtl ze soupisky na nedělní utkání a navíc ho čeká i disciplinární postih. „Požaduju po hráčích velké nasazení a intenzitu. A když to u nich nevidím, tak požaduji jiný přístup. A on ho nezměnil,“ vysvětlil spor Grossa, který přišel do Brescie v průběhu listopadu.

„Řekl jsem Mariovi, že mu můžu pomoct jen do jisté míry, potom si musí pomoct sám“ dodal jedenačtyřicetiletý kouč.Balotelli se dohodl s italským celkem na tříleté smlouvě v srpnu, Brescii ale nespasil. Se sedmi výhrami je na posledním místě Serie A.

An Italian company is reporting that Mario Balotelli is rumored to a move to MLS. The 29 year old is done with hometown club Brescia, and said he would be tempted by an MLS offer. pic.twitter.com/VhBbXpHE1I