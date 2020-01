Podceňovaná Aston Villa slaví senzační postup do finále

Krásná náplast na zatím nepříliš povedenou sezonu Aston Villy. The Villans se letos v Premier League trápí a hrají o záchranu. Nyní si však dokonale spravili chuť v anglickém EFL Cupu alias Carabao Cupu, když vyřadili favorizovaný Leicester.



Právě Lišky byly v tomto dvojzápase jasným tipem pro postup do finále, daří se jim totiž v Premier League, kde jim patří třetí místo za velikány City a neohrožený Liverpool. Jenže v poháru je to trošku jinačí písnička.



Aston Villa are going to Wembley. pic.twitter.com/GgPZ5zaSUU — Squawka News (@SquawkaNews) January 28, 2020

Aston Villa je překvapila zejména bojovností a také produktivitou. O tom se mohl Leicester dokonale přesvědčit ve 12. minutě. The Villans z první střely na bránu otevřeli skóre zásluhou Targetta. The Foxes pak sice začali přebírat otěže zápasu, ale dopláceli na mizernou střelbu a také na výborně chytajícího Nylanda.



Nicméně v 72. minutě se přece jenom Leicester dočkal. Po povedené akci se prosadil jinak nevýrazný Iheanacho. Za stavu 1:1 tak vše směřovalo do prodloužení, jenže to Aston Villa odmítla. Z další ojedinělé akce vstřelila v nastaveném čase druhého poločasu rozhodující gól. Prsty v tom měla egyptská dvojice Elmohamady a Trezeguet, která zvedla domácí fanoušky The Villans ze sedaček.



Aston Villa nakonec senzačně postoupila do finále Carabao Cupu, kde se ve slavném Wembley utká jedním ze dvojice Manchester United nebo City. K postupu mají po prvním zápase blíže fotbalisté Citizens.