Zkrat českého brankáře v KHL! Po faulu napadl rozhodčího

Takhle už to dál nejde! Jakub Štěpánek neunesl trápení Slovanu Bratislava a nervy mu ruply přímo na ledě. Nejdříve český brankář krosčekem poslal k zemi protihráče, potom trefil zlomenou hokejkou rozhodčího.

Slovanu se v KHL vůbec nedaří. Je bezkonkurenčně nejhorší a z 60 zápasů má pouze 33 bodů. A na hráče tahle krize dopadla. V zápase s Dinamem Riga neudržel nervy na uzdě český brankář Jakub Štěpánek a musel předčasně do sprch.



Vše se odehrálo na začátku druhé třetiny za stavu 0:2. Riga hrála přesilovku a Štěpánkovi se do brankoviště tlačil protihráč. Mistr světa z roku 2010 ho krosčekem do zad poslal k zemi, až si útočník sám zlomil hokejku.



Vše se odehrálo přímo před zraky rozhodčího a ten vyloučil Štěpánka na dvě minuty. Tomu se to ale vůbec nelíbilo a se sudím diskutoval. Po chvíli mu ruply nervy a praštil do zlomené hokejky. Ta odlétla přímo na rozhodčího a ten nekompromisně poslal dvaatřicetiletého brankáře do sprch.



Celý incident už začala řešit i Disciplinární komise KHL. „Štěpánkovo provinění řešíme, podle reglementu mu hrozí diskvalifikace na pět až deset soutěžních zápasů. Záleží na rozhodnutí komise. Slovan v tomto ročníku nastoupí už jen dvakrát, pokud Štěpánek dostane zákaz startu ve vyšším počtu utkání, automaticky bude přenesen do další sezony," řekl pro server championat.ru šéf disciplinárky Valerij Kamenskij.



Slovan nakonec prohrál 0:5 a už se těší na konec této utrápené sezony. Do konce zbývají poslední dva zápasy.