Voráček s Frolíkem skórovali. Dvě asistence zapsal Krejčí a Palát!

Jakub Voráček a Michael Frolík, to jsou jména, která se objevila ve střeleckých listinách nočních zápasů NHL. Oba jednou trefou pomohli svým týmům k výhře. Zářil také gólman Caroliny Petr Mrázek, který proti Dallasu vychytal čisté konto. Svou produktivitu pak o dvě asistence obohatili David Krejčí a Ondřej Palát.

Tým Jakub Voráčka si skvěle rozjetý zápas pěkně zkomplikoval. Na začátku třetí části vedl už 5:1, ale hosté z Detroitu zabrali a dokázali dát čtyři góly, čímž si vynutili prodloužení. V něm ovšem už po minutě a půl rozhodl o výhře Flyers Travis Konecny.

Do poslední chvíle musel bojovat i tým Michaela Frolíka. Právě český útočník poslal Calgary v úvodu druhé dvacetiminutovky do vedení. Flames šli do závěrečného dějství s vedením 5:2, ale naději pro Penguins ještě vykřesal dvěma góly Jevgenij Malkin. Více se už ale nestalo a tak Calgary vyhrálo 5:4.

Carolina doma hostila Dallas a dařilo se Petru Mrázkovi v brankovišti Hurricanes. Ten totiž pochytal všech 33 střel Stars a třetí nulou v sezoně tak pomohl k výhře 3:0. Boston si odvezl vítězství 4:2 z Los Angeles, dvě asistence si za Bruins zapsal David Krejčí. S bilancí 0+2 pak odešel i útočník Tampy Bay Ondřej Palát, jehož Lightning slavili výhru 3:0.

Výsledky NHL:

Philadelphia – Detroit 6:5 po prodloužení

Pittsburgh – Calgary 4:5

Colorado – St. Louis 0:3

Arizona – Toronto 2:0

NY Islanders – Edmonton 5:2

Tampa Bay – Montreal 3:0

Winnipeg – Ottawa 3:4 po prodloužení

Carolina – Dallas 3:0

Chicago – Columbus 2:5

San Jose – Vancouver 3:2

Vegas – Nashville 5:1

Los Angeles – Boston 2:4