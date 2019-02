Vězení pro fotbalovou hvězdu? Hrál se zápas, přijela i televize!

Ve vazební věznici Butyrka v Moskvě bylo pozdvižení, hrál se tam fotbal. Už to je zvláštní. Proto tam ale kamery nebyly, média dorazila kvůli tomuto muži, Pavlu Mamajevovi. Fotbalová hvězda z ruské reprezentace tam čeká na soud a mezitím střílí góly.

Zdroj: Profimedia

Mamajev si to užíval, otázkou ale je, zda mu dobrá nálada vydrží. V dubnu ho čeká soud. Na podzim minulého roku se spoluhráčem z reprezentace Alexandrem Kokorinem vyprovokovali bitku v jedné restauraci. Bylo to jen pár dnů poté, co Kokorin sestřelil Slavii v Evropské lize.



Kokorin surově napadl společně s Mamajevem jednoho z hostů restaurace. Důvod? Dotyčný napomenul jejich hlučnou partičku, která měla popito. Napadeným byl ale shodou okolností vysoký ministerský úředník a s mládenci už se to vezlo. "To, co se stalo, je neomluvitelné a vrhá to stín na celý ruský fotbal,“ nechal se slyšet ruský ministr sportu Pavel Kolobkov.





Když pak Mamajev s Kokorinem stáli před soudem, taková legrace už to nebyla. Za napadení jim hrozí až 5 let vězení.

Koneckonců i Češi mají svého fotbalového reprezentanta za mřížemi. V penaltovém rozstřelu se v Jihoafrické republice potkali recidivista Radovan Krejčíř a Oscar Pistorius, bývalý atlet, který je ve vězení za zabití partnerky.