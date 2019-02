SLEDUJEME: Slavia v osudí, může narazit na Chelsea, Inter či Arsenal

Evropská liga pokračuje a to i pro pražskou Slavii, která se během pátku dozví svého soupeře pro osmifinále. Los se koná ve 13 hodin ve švýcarském Nyonu. Pokud vás zajímá, s kým celek z Edenu poměří síly v další fázi soutěže, sledujte online přenos v tomto článku, který začne zhruba ve 12:50.

Slavia má za sebou úspěšnou jízdu proti Genku, díky čemuž postoupila mezi šestnáct nejlepších týmů Evropské ligy. Fanoušci sešívaných by si jistě přáli někoho z méně zvučných soupeřů, aby cesta do další fáze soutěže byla co nejméně trnitá.

Jenže ve hře jsou i týmy jako Inter Milán, Chelsea nebo Arsenal. V osudí pátečního losu je také Neapol, Sevilla, Valencia, Dynamo Kyjev, Krasnodar, Benfica Lisabon, Frankfurt, Rennes, Salcburk, Zenit a Dinamo Záhřeb.

Úplně každý ze zmíněných týmů může narazit na Slavii, nejsou tady totiž žádné restrikce a je to opravdu jen o tom, jakou budou mít zástupci slosování šťastnou – nebo nešťastnou ruku. Z pohledu Slavie, ale i dalších mužstev.