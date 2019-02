Plzeň překvapivě posílila! Do týmu získala reprezentanta Brabce

K fotbalistům Viktorie Plzeň se před odletem do chorvatstkého Záhřebu připojil na letišti bývalý hráč pražské Sparty Jakub Brabec. Šestadvacetiletý obránce tureckého Rizesporu se s Plzní dohodl na půlročním hostování. Klub to potvrdil na svém twitterovém účtu.

Plzeň čeká ve čtvrtek odvetný zápas v Evropské lize na hřišti Dinama, kam si veze nadějný výsledek 2:1 z prvního zápasu.

NOVÁ POSILA

Do Viktorie přichází na půlroční hostování s opcí 26letý reprezentační obránce JAKUB BRABEC. Vítej v Plzni, Brábo!



ČLÁNEK ➡ https://t.co/fMEPogCB0X#fcvp pic.twitter.com/FMtpxkQTFd — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 20. února 2019

"Byla to rychloakce. Já jsem teď přiletěl z Turecka, kde se to vyřídilo, abych mohl hostovat v Plzni. V Turecku to nedopadlo ideálně a tři dny před koncem přestupového obdbí mi oznámili, jestli si něco nezkusím najít," prozradil detaily český fotbalový reprezentant.





Bývalý hráč pražské Sparty však nefiguruje na soupisce pro evropské poháry a tak z letiště odcestoval rovnou do Plzně, kde zahájí trénink. Nastoupit by mohl v pondělní dohrávce ligového kola na hřišti Opavy.