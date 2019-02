Plzeň jako sparťanské béčko? Počet odchovanců vás překvapí

Fotbal je kromě fanoušků také o penězích a ty hrají důležitou roli. Kvalitní odchovanci se prodávají do ciziny a v české lize se točí stále ti stejní hráči. Není tak divu, že v kádru rivalů se objevují bývalí svěřenci.



Plzeň zvolila na přestupovém trhu zajímavou taktiku. Z Turecka si stáhla Jakuba Brabce a jedná se už o osmého hráče v týmu Viktorky, který má sparťanskou minulost. Mohla by se tak nazývat úspěšnějším sparťanským béčkem. Možná spíše áčkem.

Tahle taktika jí v posledních osmi letech přinesla hned pět titulů mistra ligy. To Sparta, která naposledy slavila v roce 2014, může svých puštěných opor hodně litovat. Právě ony totiž Viktorce tituly vyhrávají.

Teď z Turecka přivedla na hostování Jakuba Brabce a sparťanští fanoušci to nesou velmi těžce. "Nezapomeň si mlátit do prsou jakej si plzeňák ty šašku," nebo "Zrádče! Těš se 9.3.," vzkazují sparťanští fanoušci Brabcovi, že mu na Letné dají jasně najevo svůj názor na jeho osobu.

Brabec ale v žádném případě není jediný hráč se sparťanskou minulostí v kádru Plzně. Mimo něj je to ještě brankář Matúš Kozáčik, Lukáš Hejda, Roman Hubník, Daniel Kolář, Milan Petržela, Aleš Čermák a rebel David Limberský.



A právě Limberský patří i do trojlístku odchovanců Plzně, kteří stále oblékají dres úřadujícího mistra. Nebo mají alespoň šanci. Druhým je momentálně zraněný Michal Krmenčík a trojlístek uzavírá jednadvacetiletý brankář Dominik Sváček, který na svoji šanci stále čeká. Do branky plzeňského „Áčka“ se postavil zatím jen jednou. A to v posledním zápase ligy v roce 2017. V zápase s Jihlavou odchytal 28 minut a pomohl Viktorce k vítězství 2:0