Plekanec a Šafářová se stěhovali do nového bytu! Kde mají hnízdo?

Tomáš Plekanec a Lucie Šafářová měli o víkendu plné ruce práce. Stěhovali se do společného pražského bytu. Důvod je nasnadě. Bývalý kapitán české reprezentace už bude hrát jen za kladenské Rytíře. A jeho milá mu chce být po boku.

Tomáš Plekanec je jednom ohni. V Kanadě se řeší jeho rozvodové řízení s Lucií Vondráčkovou, on pomáhal brněnské Kometě v extraligových bojích a navíc se chystá s Kladnem na boje o postup do extraligy.

Už by to chtělo trochu klidu. K tomu by mu mohl pomoci byt na krásném místě v Praze Dejvicích, kam už slavný hokejista přijel se svou novou partnerkou Lucií Šafářovou. A podle reportáže deníku Blesk proběhlo v neděli stěhování.

Zdroj: Google Maps Vchodové dveře domu, kde bydlí Tomáš Plekanec

Kde že tedy Tomáš s Lucií budou bydlet? Vybrali si opravdu pěkné hnízdečko. Jen jeden kilometr procházkou to budou mít na Pražský hrad, v Dejvicích navíc najdou spoustu zón plných zeleně.

Luxusní rezidence za 15 milionů korun má pět pokojů a tak se zřejmě počítá i s tím, že oba synové Tomáše Plekance by mohli mít svůj pokojíček.