Pittsburgh přestřílel Rangers, čeští mladíci se neprosadili

New York Rangers mohli vykřesat naději a přiblížit se play off na devět bodů, v zápase s Pittsburghem ale po divoké přestřelce prohráli 6:5.

Diváci v Pittsburghu čekali na gól až do 17. minuty. To zavezl Kris Letang puk za bránu Rangers a bekendem hledal jednoho ze spoluhráčů před brankou. Trefil ale pouze brusli obránce, od které se puk dostal za záda brankáře Georgijeva. 1:0.



Rangers do třetiny ještě vyrovnali. V poslední minutě si přihrávku Zuccarella srazil do vlastní sítě Teddy Blueger. V polovině zápasu se Pittsburgh během dvou minut zásluhou Petterssona a Dumoulina dostal do dvoubrankového vedení, Rangers ale trvalo pouhé tři minuty, aby ztrátu dotáhli.



I do třetí třetiny vstoupili lépe domácí. Kris Letang nejdříve strhl vedení na stranu Pittsburghu, poté přišla dvouminutovka Jevgenije Malkina, který vstřelil dva rychlé góly a rozhodl o osudu utkání.



Rangers se podařilo ještě snížit, gól Zibanejada na 6:5 ale přišel až 18 vteřin před koncem a Rangers tak vyrovnat nedokázali.

Čeští mladíci Filip Chytil s Dominikem Simonem se prosadit nedokázali.