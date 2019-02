Ostuda české tenistky! Zapírala, poté se soupeřkám vysmála

Že ji neznáte? Není se čemu divit. Ve 35 letech ji patří až 478. příčka ve dvouhrách, Voráčová se ale zaměřuje na čtyřhru, ve které jí patří 84. pozice a vyhrála už deset turnajů.



Na turnaji v Budapešti se ale zviditelnila natolik, že o ní neví už jen její soupeřky, ale také tenisová veřejnost. Bohužel za to nemůže její skvělý výkon na hřišti. Se Španělkou Garciovou nastoupila v prvním kole proti dvojici Honová- Rodionovová a uřízla si pořádnou ostudu.



Utkání došlo až do třetího setu, takzvaného match tiebreku, ve kterém se hraje na deset vítězných míčků. Voráčová s Garciovou vedly 1:0 a v tu chvíli přišel klíčový okamžik, na který se jen tak nezapomene.



Voráčová trefila míček rámem rakety, od kterého se odrazil do hlavy a zpátky za síť. „Dva nula,“ zahlásil umpirový rozhodčí a malér byl na světě. Voráčová se otočila zády k síti a s úsměvem se vracela za svou parťačkou, se kterou se celé situaci smály.

First the hand of god from Maradona and now the HEAD of god from Voracova. You can't make this stuff up folks.



Thanks to @popalorena for the clip. pic.twitter.com/S4ft99H2gT