Novotný si zase rýpl do Řepky: Takhle zesměšnil jeho knihu!

Bavič, moderátor či bulvární novinář a teď i starosta Pavel Novotný asi už nikdy nebude kamarádem Tomáše Řepky. O jejich přestřelkách na sociálních sítích by mohly být vydány knihy na pokračování. Ta nejčerstvější se týká příspěvku, který Novotný sdílel na svém facebookovém profilu, kde si rýpl do diáře, který Řepka vydal.

Nedají si pokoj a nedají. Diář Tomáše Řepky 2019 navazuje na jeho předchozí autobiografie. Jeho cena začínala na nějakých 340 korunách. Dnes je diář k mání tak za 50 korun, ale fanoušek Jan ho sehnal i levněji. "Je zatím v čele. Sežene to někdo levněji?" hecoval Novotný ostatní.

Pokud by Jana chtěl někdo trumfnout, musel by diář sehnat za méně, než 49 korun. "Upřímně, proč by si někdo kupoval tuhle "knihu" nebo jak to nazvat, za 40 korun?" ptal se fanoušek Zdeněk. "Tak třeba když se někomu kýve stůl na verandě, jde tím podložit noha," rýpl si do Řepky Novotný.

A pak už to jelo, komentáře na toto téma se jen hrnuly. "Jsem soutěživý, ale tady nevyhraju, protože toto nekoupím, ani kdyby to bylo za kačku a pevně doufám, že to někdy dotáhne žena domů třeba v pracím prášku jako dárek," zněl jeden z nejvíce "lajkovaných" komentářů.