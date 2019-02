Navrátilová válčí s transsexuály! Podle ní ve sportu podvádí

Kritika Navrátilové se pochopitelně nelíbí lidskoprávním organizacím, které jednu z nejlepších tenistek všech dob vždy považovaly za svojí podporovatelku.

A o co přesně šlo? Vítězka 59 grandslamových turnajů ve svém pravidelném sloupku mimo jiné doslova napsala: "Je to šílené, podle mě je to podvádění. Jsem ráda, když mohu podpořit transsexuální ženu v jakékoliv podobě, kterou upřednostňuje, ale nebyla bych ráda, kdybych proti ní měla hrát. Nebylo by to fér,“.

No transgender woman has ever dominated any sport at any level ever.



Claiming trans athletes are "cheats" and will destroy women's sports is baed on nothing but misinformation, hatred and fear. https://t.co/vIzW2Sfx3b