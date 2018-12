Limberský drsně urážel Tvrdíka! Pak si to rozmyslel a smazal to

Asi měl dojem, že se o něm dlouho nemluvilo a tak na sebe upozornil. Plzeňský fotbalista David Limberský se na svém instagramu poměrně drsně pustil do šéfa pražské Slavie Jaroslava Tvrdíka. Pak ale asi sám uznal, že to bylo přes čáru a příspěvky rychle smazal...

Vše způsobila pondělní dohrávka 19. kola mezi Jabloncem a Slavií. Domácí vstřelili branku na 1:1, ale rozhodčí vzápětí gól odvolal kvůli faulu na brankáře Ondřeje Koláře. A tady právě padla kosa na pomyslný kámen!

Limberský, který momentálně s Plzní bojuje o 1. místo v tabulce na dálku se Slavií, měl nejspíš pocit, že gól Jablonce byl regulerní a tak na svůj instagram nejprve napsal: "Tvrdík je největší mág… Zrušil regulérní gól. Gratuluju, mistr Twitter. Jen rozhazuj dál čínský money. Zdravíme váš věrný tým ČSA“.



Pětatřicetiletému Limberskému to ale nestačilo a ještě přidal další příspěvěk: "Pane Tvrdík gratulace, takový gól odvolat, to je majstrštyk. Škoda, že vám to v ČSA tak nešlo. Rozhazovat za cizí, to je bomba, že?,“.

Jenže pak mu možná v hlavě zablikalo pomyslné výstražné světlélko a oba příspěvky raději smazal. Ostatně co oko nevidí, to srdce nebolí, pomyslel si nejspíš Limberský.

Slavia nakonec díky gólům Milana Škody a Josefa Hušbauera zaslouženě zvítězila a tabulku vede nad Viktorií o čtyři body.