Kvitová těsně odvrátila kanára, Bradyovou udolala ve třech setech

Kvitová v osmifinále narazila na kvalifikantku a až 117. hráčku žebříčku WTA Jennifer Bradyovou. A kdo čekal suverénní jízdu světové čtyřky, ten byl na omylu. Třiadvacetiletá Američanka Kvitovou hodně potrápila.



Už první set naznačil, jak moc vyrovnané utkání diváci v Dubaji uvidí. První brejk si připsala Petra Kvitová za stavu 2:2, ihned ale ztratila i své podání a drama pokračovalo až do závěru první sady. Bradyová poté ztratila svůj servis v tu nejnevhodnější chvíli a Kvitová za stavu 6:5 lehce dopodávala a ujala se vedení.



Jenže v druhém setu se česká tenistka naprosto sesypala a byla ráda, že nedostala kanára. Toho odvrátila v poslední možné chvíli. Američanka vedla už 5:0, ostuda se nakonec ale nekonala a druhý set získala poměrem 6:1.



To co se stalo Kvitové v druhém setu, poznala Bradyová na vlastní kůži v tom třetím. Kvitová se rychle dostala do vedení 3:0. Bradyová se sice v sedmém gemu dostala k brejkbolu, světová čtyřka ho ale nekompromisně odvrátila esem. Poté už v klidu doservírovala zápas do konce a zvítězila 7:5, 1:6 a 6:3. Ve čtvrtfinále narazí na vítězku zápasu Kužmové s Keninovou.