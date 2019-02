Konec trpělivosti? Manželka Rooneyho i s dětmi odešla pryč!

Je to asi týden, co se objevila v médiích další Rooneyho milostná aférka. Když hráli DC United na Floridě, Wayne tam zašel do baru, odkud si do auta odvedl barmanku a měl jí dělat návrhy. "Byl v baru sám. Pak mi řekl, že už na mě čeká," prozradila žena pro The Sun.

A to byla pro Coleen, manželku Rooneyho, možná poslední kapka. I s dětmi totiž odjela na letiště a vrátila se domů do Anglie. O tom, že to není jen tak, svědčí i fotky, na kterých je vidět, že Coleen odletěla i se dvanácti kufry.

Není se čemu divit, že je Coleen Rooneyová na svého manžela naštvaná. Nevěru mu už v minulosti nejednou odpustila a to zejména kvůli dětem. Dá Wayneovi ještě šanci? Moc to už nevypadá...