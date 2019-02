Další velký návrat? Skalák má mít namířeno zpátky do Boleslavi!

Nedávno Bořek Dočkal, teď to vypadá i na návrat do Česka pro Jiřího Skaláka. Reprezentační útočník má mít podle deníku Sport namířeno z Anglie zpátky do Mladé Boleslavi, kde už v minulosti hrával.

Podle zmíněného média by měla Mladá Boleslav s Millwallem, za který aktuálně Jiří Skalák hraje, vyjednávat o hostování. "Už jsem s ním mluvil a chtěl by se vrátit. Nyní záleží na dohodě klubů. Kdyby přišel, naší konkurenci v ofenzivě by to určitě prospělo," zněla slova trenéra Webera po zápase s Teplicemi.

Jiří Skalák hrával v České republice naposledy právě za Mladou Boleslav a to v sezoně 2015/16. Od té doby hraje v Anglii, kde nejprve začínal v Brightonu a od letošního ročníku je právě v Millwallu. Vítěz nejvyšší české soutěže se Spartou (2013/14) působil také v Brně či Slovácku.